PRF intensifica fiscalização nas estradas para feriado de Carnaval no DF

A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Carnaval no Distrito Federal, intensificando a fiscalização nas estradas. O foco é combater a embriaguez ao volante e prevenir acidentes. A PRF destaca a importância da manutenção dos veículos e o uso do cinto de segurança. O fluxo aumenta nas saídas pelas rodovias 040, 060 e 020. Motoristas devem verificar faróis, limpadores de para-brisa e o painel do veículo antes de viajar. Cuidado redobrado é necessário, especialmente à noite e em caso de chuva.



