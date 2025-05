PRF prende homem com armas dentro de mochila em ônibus de turismo na BR-040

Um homem de 61 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 transportando armas ilegalmente. Ele estava em um ônibus vindo de São Paulo com destino ao Nordeste. Durante a operação em Santa Maria (DF), os policiais notaram o nervosismo do suspeito, que confessou que receberia R$ 4 mil pelo transporte. Foram encontrados um fuzil, duas pistolas, um revólver e carregadores dentro de uma mochila. O caso será investigado pela Polícia Civil.



