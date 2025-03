Problemas no metrô afetam passageiros nas estações de Taguatinga e Ceilândia

Passageiros do metrô enfrentaram lentidão nas estações de Taguatinga e Ceilândia devido a problemas na sinalização. A restrição de velocidade nos trechos entre as estações Centro Metropolitano e Onoyama foi atribuída a um problema ocorrido após a modernização dos sistemas de energia. Handerson Cabral, presidente do metrô, destacou que a segurança dos usuários é prioridade e que o serviço já foi normalizado. Além disso, ele mencionou planos para a aquisição de 15 novos trens, com um investimento estimado em R$ 900 milhões, e prometeu melhorias no sistema.



