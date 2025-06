Professora do DF é acusada de clonar cartões de colegas e causar prejuízo de R$ 10 mil

Na Escola Classe 308 Sul, em Brasília , uma professora temporária foi flagrada furtando cartões de crédito de colegas para realizar compras online. Uma câmera escondida registrou a docente utilizando o cartão da vice-diretora, o que levou à descoberta de que ela fotografava os cartões para fraudes.



Episódios de clonagem começaram após sua contratação. Com um histórico de 14 ocorrências por estelionato, a professora foi desligada da escola após as denúncias. O prejuízo estimado chega a R$ 10 mil. As autoridades investigam o caso, e a Secretaria de Educação está colaborando.



