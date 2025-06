Professores do DF se reúnem nesta quinta para decidir sobre continuidade da greve

O Sindicato dos Professores da rede pública do Distrito Federal se reunirá nesta quinta-feira (5) para decidir sobre a continuidade da greve enfrentada pelos estudantes. Nesta quarta há reuniões regionais e um ato em frente à Câmara Legislativa. Uma assembleia-geral está marcada para quinta, determinando o futuro do movimento, declarado ilegal pelo Tribunal de Justiça e sujeito a multa diária de R$ 1 milhão.



Das 713 escolas do DF, 255 estão paralisadas. A Secretaria de Educação realizará levantamentos sobre o impacto da greve, que já afeta cerca de 20% dos professores em unidades parcialmente ativas.



