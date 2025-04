Programa apoia mulheres vítimas de violência doméstica com auxílio aluguel

Durante o último fim de semana, novos casos de feminicídio reforçaram a importância de denunciar a violência doméstica. Em resposta, a Secretaria das Mulheres implementou um programa que oferece um auxílio de R$ 600 por seis meses para vítimas. Desde que foi lançado há sete meses, o benefício já atendeu 190 mulheres.



Além do auxílio financeiro, as beneficiadas recebem apoio psicológico, desde que estejam registradas em programas de apoio, como abrigos e a Casa da Mulher Brasileira. Este auxílio é uma estratégia para ajudar essas mulheres a sair do ciclo de violência, especialmente aquelas com dependência financeira dos agressores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!