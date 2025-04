Programa ‘Vai de Graça’ amplia uso do transporte público em Brasília, mas enfrenta desafios

O programa "Vai de Graça", que oferece passagens gratuitas nos domingos e feriados em Brasília , registrou um aumento significativo no número de usuários durante o feriado da Páscoa e aniversário da cidade, com 3,5 milhões de acessos. O secretário de Mobilidade do DF aponta o programa como um sucesso.



No entanto, a superlotação e falhas na acessibilidade, mostraram que há desafios a serem enfrentados. Além disso, as chuvas causaram inundações nas estações de metrô, causando lentidão e fechamento temporário de algumas estações. O governo do DF continua monitorando e ajustando o serviço para atender à demanda crescente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!