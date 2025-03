Projeto Detran DF: entenda funcionamento da rede de águas pluviais na Asa Norte

O Projeto Drenar DF está em progresso com a conclusão de duas etapas de escavação que resultaram em um túnel de 7.68 km. A obra procura ampliar a rede de captação de águas pluviais na Asa Norte, conectando-se ao estádio Mané Garrincha, L4 e Eixão. O trabalho atual envolve reforço estrutural com chapas metálicas e concretagem. Em breve, as bocas de lobo serão liberadas, permitindo o funcionamento completo do sistema durante chuvas futuras.



