Projeto do Detran-DF vai incluir informações sobre trânsito em aplicativos de GPS

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) deu início ao projeto-piloto que vai incluir informações de trânsito do DF em aplicativos de GPS. A ferramenta buscar dar auxílio aos motoristas que circulam na capital do país, além de proporcionar fluidez ao trânsito, divulgando intervenções em vias urbanas. O objetivo é possibilitar que os condutores busquem rotas alternativas, para reduzir engarrafamentos.