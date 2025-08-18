Projeto do DF prepara estudantes com deficiência para o Enem

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou um projeto para preparar estudantes com deficiência para o Enem, promovendo igualdade de oportunidades. Um exemplo é Bruno, que sonha em estudar Direito na UnB e luta contra o capacitismo após enfrentar o transtorno do espectro autista. Luiz Felipe, que participou em 2019, já é formado em jornalismo. As aulas inclusivas ocorrem aos sábados no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Além disso, o Preparação DF oferece 10 mil vagas gratuitas para jovens que desejam se preparar para o ENEM 2025, com inscrições abertas até este domingo (17) no site oficial da secretaria.



