Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Projeto do DF prepara estudantes com deficiência para o Enem

Aulas inclusivas ocorrem aos sábados no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Além disso, o Preparação DF oferece 10 mil vagas gratuitas

Balanço Geral DF|Do R7

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou um projeto para preparar estudantes com deficiência para o Enem, promovendo igualdade de oportunidades. Um exemplo é Bruno, que sonha em estudar Direito na UnB e luta contra o capacitismo após enfrentar o transtorno do espectro autista. Luiz Felipe, que participou em 2019, já é formado em jornalismo. As aulas inclusivas ocorrem aos sábados no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Além disso, o Preparação DF oferece 10 mil vagas gratuitas para jovens que desejam se preparar para o ENEM 2025, com inscrições abertas até este domingo (17) no site oficial da secretaria.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adultos
  • Distrito Federal
  • Educação
  • EJA (Educação de Jovens e Adultos)
  • Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
  • jornalismo
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Secretaria de Educação
  • UNB (Universidade de Brasília)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.