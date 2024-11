Projeto 'Mão na Massa' abre inscrições para cursos da área da beleza

Estão abertas as inscrições para o projeto “Mão na Massa”, da Secretaria da Mulher do Distrito Federal. As mulheres que desejam se qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 55 vagas nos cursos de drenagem linfática, design de sobrancelhas e maquiagem social. As inscrições podem ser feitas até esta terça (29), no site da pasta.