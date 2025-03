Quadrilha do DF movimentou R$ 300 milhões em três meses com tráfico de drogas

Uma operação envolvendo 450 agentes da Polícia Civil buscou desmantelar uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas no Distrito Federal e em outros estados, incluindo Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Santa Catarina. Foram cumpridos 71 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão.



Durante a investigação, que durou um ano e meio, foi descoberto que a quadrilha movimentou cerca de R$ 300 milhões em três meses, utilizando empresas fictícias e atividades de fachada. O líder do grupo, que residia em uma fazenda de gado leiteiro em Planaltina e havia se mudado para Florianópolis, ostentava uma vida de luxo.



As ações incluíram o bloqueio de contas bancárias e apreensão de imóveis e veículos. Os criminosos, incluindo um casal com ligação com Goiânia, usavam estratégias sofisticadas para transportar drogas, como compartimentos ocultos em veículos. Eles podem responder por tráfico, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com penas superiores a 30 anos de prisão.



