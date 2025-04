Quadrilha que aplicava golpe do falso empréstimo usava empresas fake no esquema

Um grupo criminoso especializado em golpe do falso financiamento foi desarticulado pela Polícia Civil durante uma operação iniciada há 60 dias pela 35ª DP em Sobradinho II (DF). Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam um homem de 32 anos, apontado como membro da quadrilha.



O esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 330 mil a cinco vítimas no Distrito Federal. Segundo o delegado Ricardo Viana, quem suspeitar de envolvimento em golpes similares deve procurar a polícia para registrar ocorrência, seja presencialmente ou via delegacia eletrônica.



