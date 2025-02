Queda de raio causa problemas em serviços do Detran e Exército no DF

Um raio atingiu o data center do Detran (Departamento de Trânsito) no Distrito Federal, o que deixou as unidades do órgão inoperantes e causou instabilidade no site e aplicativo. Cerca de 50% das unidades restabeleceram o sistema, mas o Detran recomenda que usuários refaçam seus agendamentos devido à lentidão. Além disso, o sistema do Exército Brasileiro também está fora do ar e sem previsão de retorno, como informado por outras fontes.