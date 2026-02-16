Quem filma briga e não faz nada pode cometer um crime: especialista explica

O especialista em direito criminal, doutor Marcelo Almeida, discute a responsabilidade legal de pessoas que filmam brigas sem prestar socorro. Segundo ele, essa conduta pode configurar crime de omissão de socorro, cuja pena atual varia de 1 a 6 meses.



Almeida também destaca um projeto em tramitação para aumentar essa pena para até 4 anos. A discussão incluiu comparações entre casos recentes de mortes e o papel do Judiciário em decidir sobre a prisão preventiva dos agressores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!