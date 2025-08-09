Receita do DF apreende carreta com cerveja, whisky e brinquedos sem nota fiscal

A Receita do Distrito Federal apreendeu carretas com materiais sem nota fiscal, incluindo cerveja, whisky, brinquedos e eletrônicos. A fiscalização ocorreu nas estradas e os agentes detectaram a ilegalidade durante as abordagens.



As apreensões, feitas em conjunto com polícias, destacam produtos potencialmente destinados a abastecer estabelecimentos locais sem a devida documentação. A Receita alerta para os riscos de receptação e produtos adulterados, ressaltando a importância de exigir nota fiscal em todas as compras.



