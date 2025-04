RECORD Brasília estreia podcast de entretenimento e política

A RECORD Brasília lançou o Rec Pod, podcast que aborda entretenimento e política. A coordenadora de mídias sociais, Jaqueline Fernandes, apresentou três quadros iniciais: "Sabor e Saúde", com Neila Neila Medeiros falando sobre emagrecimento e saúde; e "Deu Liga", com Rafael Cadengue e Manoel de Oliveira, discutindo esportes e cultura. Há ainda o "Mercado em Movimento, com o apresentador Alessandro Saturno. Disponível no YouTube, Playplus, Spotify, Deezer e Apple Music, o programa estreia às 18h.



