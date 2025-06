Record nas Cidades celebra conquistas do Itapoã com shows, serviços e prêmios

O Record nas Cidades chega ao Itapoã (DF) neste sábado (28), levando uma programação especial para celebrar o crescimento da região. A 87ª edição do evento promete movimentar a cidade com música ao vivo, atividades interativas e distribuição de diversos prêmios.



Com mais de 90 mil habitantes, o Itapoã tem uma história marcada pela luta por moradia. Assim como o Paranoá, a cidade surgiu de uma ocupação que foi posteriormente regularizada durante o governo de Joaquim Roriz. Seu neto, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto, relembrou a atuação do avô e o carinho dos moradores pela trajetória política dele. O parlamentar também destacou a destinação de emendas e a doação de lotes para melhorar setores como saúde, educação e infraestrutura na região.



Entre os moradores que construíram sua vida no Itapoã está Regina, comerciante que há 23 anos chama o bairro de casa. “O Itapoã para mim é muito importante. Hoje tenho minha casa, criamos nossos filhos e nos casamos aqui. É uma cidade muito boa”, conta com orgulho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!