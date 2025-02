RECORD nas Cidades comemora aniversário da Cidade Estrutural no fim de semana

No próximo sábado (25), a RECORD Brasília realizará a primeira edição do Record nas Cidades do ano na Cidade Estrutural. O evento começará às 8h na praça pública da cidade e oferecerá música ao vivo, sorteios e prestação de serviços à população. A Cidade Estrutural, conhecida por abrigar catadores de recicláveis, está a apenas 15 km do Plano Piloto. Moradores como Fernando Andrade e Ana expressam gratidão por viverem e trabalharem ali. Venha comemorar com o time da RECORD Brasília e desfrutar de um dia repleto de atrações.