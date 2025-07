RECORD nas Cidades conta com serviços do Ministério Público na Estrutural (DF)

O Ministério Público do Distrito Federal vai estar na Estrutural com serviços gratuitos e tirando dúvidas da população neste sábado (26). Participação acontece durante o evento RECORD nas Cidades, que será realizado a partir das 9h.



Haverá shows, prêmios e prestação de serviço disponíveis à população. A ação visa trazer diversas atividades e um caminhão cheio de prêmios.



