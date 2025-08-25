Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

RECORD nas Cidades desembarca no Recanto das Emas com programação especial

Evento acontece no dia 30 e promete trazer serviços, prêmios e animação para a comunidade

Balanço Geral DF|Do R7

No próximo dia 30, o Recanto das Emas será palco de mais uma edição do Record nas Cidades, evento promovido pela da RECORD Brasília que leva entretenimento, informação e cidadania às regiões do Distrito Federal.

Criada em 1993, a cidade abriga mais de 145 mil moradores e, segundo o administrador local, Carlos Dalvan, vem registrando avanços em infraestrutura e serviços públicos, com destaque para a construção de novas creches e melhorias na área da saúde.

A programação começa às 9h e promete envolver toda a comunidade com shows, serviços gratuitos, prêmios e atividades voltadas para toda a família.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Recanto das Emas
  • RecordPlus
  • Saúde
  • Serviços

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.