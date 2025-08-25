RECORD nas Cidades desembarca no Recanto das Emas com programação especial

No próximo dia 30, o Recanto das Emas será palco de mais uma edição do Record nas Cidades, evento promovido pela da RECORD Brasília que leva entretenimento, informação e cidadania às regiões do Distrito Federal.



Criada em 1993, a cidade abriga mais de 145 mil moradores e, segundo o administrador local, Carlos Dalvan, vem registrando avanços em infraestrutura e serviços públicos, com destaque para a construção de novas creches e melhorias na área da saúde.



A programação começa às 9h e promete envolver toda a comunidade com shows, serviços gratuitos, prêmios e atividades voltadas para toda a família.



