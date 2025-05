Record nas Cidades recebe MPDFT com serviços gratuitos no Riacho Fundo II (DF)

Neste sábado (31), o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) participa de mais uma edição do Record nas Cidades, que desta vez será realizada no Riacho Fundo II. Durante o evento, a instituição oferecerá diversos serviços gratuitos à população, com foco em cidadania, acolhimento e assistência.



Entre as ações, destacam-se as ouvidorias — incluindo a Ouvidoria da Mulher — e o projeto Pai Legal, que facilita o reconhecimento de paternidade. A programação também contará com o lançamento do projeto Ler é Legal, voltado para o público infantil, com atividades educativas e lúdicas.



O atendimento começa às 8h e será realizado por servidores capacitados para oferecer um serviço humanizado e acessível. Para a promotora de Justiça Vyvyany Viana, a presença do MPDFT no evento representa uma oportunidade de estreitar laços com a comunidade.



