RECORD nas Cidades reúne moradores do Recanto das Emas para shows e sorteio de prêmios

Diversos serviços gratuitos também foram oferecidos ao público por parceiros como o Sesc e a promotoria local

Balanço Geral DF|Do R7

O RECORD nas Cidades aconteceu no Recanto das Emas no último sábado (30) e incluiu sorteios de prêmios como um caminhão recheado e vouchers para compras. A empresa Arroz Sepê doou 300 kg de arroz a famílias carentes.

Diversos serviços foram oferecidos ao público por parceiros como o Sesc e a promotoria local. Autoridades marcaram presença durante o evento que teve grande participação da comunidade. O momento mais esperado foi o sorteio do caminhão de prêmios.

