RECORD transmite, ao vivo, jogos das semifinais do Paulistão 2025

A RECORD transmitirá as aguardadas semifinais do Paulistão. Corinthians enfrenta Santos neste domingo (9) e o técnico Ramon Diaz terá dois dias de preparação após uma recente derrota na Libertadores. A última semifinal entre os dois times foi em 2019. Na segunda-feira (10), Palmeiras, atual tricampeão paulista, jogará contra São Paulo, buscando o quarto título consecutivo. Antes do clássico, o Palmeiras apresentará Vitor Roque, que já estará apto a participar do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!