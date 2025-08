Rei e Rainha do Mar retorna a Brasília com 1.500 atletas

O Festival Rei e Rainha do Mar será realizado neste domingo (3) no Lago Paranoá, em Brasília, marcando seu retorno à capital após sete anos. O evento reunirá 1.500 atletas de 17 estados e do Distrito Federal, com provas que variam de 500 metros a 4 km.



A competição começa às 6h50 da manhã e é gratuita para o público. Destaque para a participação de atletas com deficiência, que prometem emocionantes superações. A organização garante um dia de muita energia e esporte para todos.



