Relógio de praça em Taguatinga (DF) apresenta defeito um mês após reinauguração

Após um mês após sua reinauguração, a Praça do Relógio, em Taguatinga (DF), passa por problemas como o funcionamento das fontes e do relógio. A obra custou R$ 6 milhões e levou quase oito meses para ser concluída, incluindo a revitalização do paisagismo local.



Imagens mostram que a praça já apresenta sinais de pichação e acúmulo de lixo. As fontes também estão inativas, com água parada, o que pode promover a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Há também questões sobre a adequação da manutenção dos equipamentos públicos.



