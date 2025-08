Remoção de pinheiros no Jardim Botânico de Brasília começa neste mês

A partir de agosto, a remoção dos pinheiros no Jardim Botânico de Brasília terá início. O controle dessa espécie visa proteger o bioma cerrado e reduzir riscos de quedas de galhos em áreas frequentadas. As plantas serão substituídas por árvores nativas da região. A medida é uma resposta a acidentes anteriores relacionados aos pinheiros na área.



