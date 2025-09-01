Rodoviária de Brasília completa três meses de mudanças sob nova gestão

A Rodoviária de Brasília completa três meses de nova gestão, apresentando vários avanços. Escadas rolantes e quatro de seis elevadores estão em operação, por conta de uma equipe de manutenção permanente.



A segurança no local foi reforçada com câmeras integradas à Secretaria de Segurança Pública, permitindo rápidas ações contra infrações. O fechamento dos estacionamentos visa aumentar a rotatividade, beneficiando clientes e comerciantes locais.



Além disso, um espaço sensorial foi inaugurado para atender pessoas no espectro autista. Clientes e comerciantes relatam melhorias na segurança e limpeza, embora o preço do estacionamento ainda seja uma questão em discussão.



