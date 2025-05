Saiba como forças de segurança se preparam para operações anti-bomba

Na última semana, a Polícia Militar do Distrito Federal conduziu uma operação crítica envolvendo artefatos explosivos. A ação integrou táticas de intervenção, negociação e especialização em explosivos, com a utilização de um canhão de desrupção para neutralizar o artefato encontrado.



A operação evidenciou a experiência da equipe, composta por profissionais com conhecimento internacional e mais de 20 anos de atuação. Situações de risco são enfrentadas por esses especialistas para proteger a comunidade.



