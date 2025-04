Saiba como prevenir que crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes no mundo virtual

O governo federal está preocupado com o crescente número de denúncias de violência infantil online, com o Disque 100 recebendo 570 notificações nos primeiros meses de 2025. Em resposta, foi proposta a criação de um canal unificado de denúncias para facilitar a identificação e ação contra esses crimes.



O trágico caso da menina Sarah Raíssa, que morreu após participar de um desafio nas redes sociais, destacou a urgência dessas medidas. O ministro Ricardo Lewandowski lançou a estratégia "Crescer em Paz", abrangendo 45 ações para combater a violência contra crianças e adolescentes. O foco inclui tornar o ambiente digital um espaço seguro para os jovens. O governo também busca reforçar o cumprimento das idades mínimas para uso de redes sociais, com a Polícia Federal colaborando na investigação de conteúdos ilícitos.



