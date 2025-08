'Saindo do Sufoco' ajuda mãe de cinco filhos a quitar dívidas no DF

Uma moradora de Ceilândia (DF) tem enfrentado dificuldades financeiras. Com contas de água e luz atrasadas há seis meses e uma renda mensal de R$ 900 do Bolsa Família, Kelly cria sozinha seus cinco filhos. O "Saindo do Sufoco" visitou a família para oferecer assistência financeira e suprimentos básicos.



A equipe pagou as contas pendentes e forneceu materiais para que Kelly possa retomar seu trabalho como manicure em casa. "Corta o coração, né? A gente se sente impotente sem conseguir dar o que comer para as crianças" desabafa. Agora, com as contas em dia e materiais de trabalho, ela tem esperança de dias melhores.



