São Paulo e Inter de Limeira empatam em 0 a 0 no Mané Garrincha

São Paulo e Inter de Limeira empataram em 0 a 0 pelo Campeonato Paulista nesta segunda-feira (10). 10 mil torcedores assistiram à partida, que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. No primeiro tempo, Juan Tavares, da Inter, foi expulso por receber cartão vermelho, deixando seu time com um a menos. Apesar das chances de gol e várias substituições no segundo tempo, o placar não mudou. O empate manteve o São Paulo na liderança do grupo com 15 pontos, e a Inter somou 1 ponto, atingindo 6.