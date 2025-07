Se tornando comum na internet, especialista dá dicas de como evitar o golpe do amor

O golpe do amor vem se tornando comum na internet, onde homens se passam por apaixonados para enganar mulheres e obter vantagens financeiras. De acordo com especialistas, quando a pessoa está vulnerável emocionalmente, ela pode ser facilmente manipulada. Recentemente, Wagner Santos Oliveira foi preso no Distrito Federal após enganar 40 mulheres.



Ele pedia dinheiro e financiamentos após conquistar a confiança delas. Se você reconhece padrões semelhantes, é crucial registrar ocorrências na polícia. Conhecer melhor as pessoas antes de se comprometer financeiramente é uma medida preventiva eficaz.



