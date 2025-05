Secretaria de Educação comenta fechamento de escola em Samambaia (DF) após reforma

A Escola Classe 425, em Samambaia (DF), passou por uma reforma de R$ 13 milhões e está preparada para receber mais de 600 estudantes. A obra foi finalizada no mês passado, no entanto, as aulas ainda não foram retomadas por conta do furto de cabos de energia. Os alunos estão sendo transportados para outra escola a cerca de 6 quadras de distância.



"Para mim está difícil, né? Porque se tivesse aqui, elas não acordavam cedo", diz uma mãe de três alunas da instituição. A Secretaria de Educação do Distrito Federal afirmou que os trâmites para a ligação elétrica estão em andamento e registrou um boletim sobre o furto de cabos ocorrido na escola.



