Secretaria de Educação do DF abre 7.033 vagas em cursos gratuitos de educação profissional

No Distrito Federal, estão abertas 7.033 vagas em cursos gratuitos de educação profissional e tecnológica. As inscrições vão até o dia 25 de julho, e a lista de cadastro reserva será divulgada em 23 de julho. As aulas começarão no segundo semestre. Além dos cursos da Secretaria de Educação, o SESC e o SENAC oferecem oportunidades, algumas com benefícios como Vale Transporte. Aproveite para se qualificar em diversas áreas, como marcenaria, gastronomia, e beleza, e transforme sua carreira.



