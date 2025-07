Sem energia há três meses e com dívidas, moradora do DF pede ajuda ao Saindo do Sufoco

Cleide Pereira, moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, enfrenta grandes desafios desde que ficou desempregada há quatro meses, acumulando dívidas de aluguel, água e luz. Sem energia elétrica em casa há três meses, seus filhos têm passado por dificuldades como tomar banho frio e ficar sem televisão.



Para amenizar essa situação, a equipe do quadro Saindo do Sufoco se mobilizou, quitando as contas atrasadas e realizando compras básicas para garantir o sustento da família nos próximos meses. Com o apoio recebido, Cleide recupera a esperança e seus filhos poderão viver em um ambiente mais digno e confortável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!