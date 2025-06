Sem gasolina, ladrão furta loja de posto e usa dinheiro para abastecer carro

Um homem arrombou uma loja de conveniência de um posto de gasolina em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e furtou R$ 180,50. Com o dinheiro roubado, ele comprou um galão de combustível no local, sem levantar suspeitas. Segundo funcionários, pouco antes do crime, o carro do suspeito havia ficado sem gasolina nas proximidades do posto.



