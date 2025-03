Semifinais da Copa Verde: Brasiliense e Goiás empatam em jogo eletrizante

O Brasiliense recebeu o Goiás no Estádio Serejão pelas semifinais da Copa Verde. O jogo terminou em 3 a 3. Regis abriu o placar para o Goiás. Tobinha marcou duas vezes para o Brasiliense. Tadeu fez um gol de pênalti para empatar e Edu colocou o Goiás na frente novamente. Igor igualou para o time da casa no segundo tempo. As equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira (19) no estádio Hailé Pinheiro, que fica em Goiânia.



