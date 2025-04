Senai abre inscrições para 6.000 vagas em cursos técnicos gratuitos

O Senai abriu quase 6 mil vagas para mais de 60 opções de cursos técnicos gratuitos. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senai DF e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. As primeiras turmas estão previstas para começar no dia 14 de abril e as últimas no dia 23 de junho.



