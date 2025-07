Serasa estende mutirão de negociação de dívidas e descontos chegam a 97%

O Serasa estendeu o mutirão de negociação de dívidas, oferecendo descontos de até 97% para ajudar os endividados a limpar seu nome. A iniciativa já resultou em 12 mil acordos apenas no Distrito Federal, beneficiando mais de 90 mil pessoas.



Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, mais de 80% dos brasileiros estão endividados, com 50% dessas dívidas envolvendo bancos e instituições financeiras. O mutirão do Serasa está disponível até 11 de julho, e interessados podem ligar para o número 0800-042-0762. A campanha abrange todo o país, onde mais de 77 milhões de pessoas têm o nome sujo.



