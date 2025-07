Sesi Lab, em Brasília, oferece programação gratuita para crianças durante recesso escolar

No Sesi Lab, em Brasília , ocorre um festival de férias com programação gratuita que vai até o dia 27 de julho. O evento inclui teatro e circo com a participação do grupo Udi Grudi, conhecido por seus shows cheios de energia.



A entrada é livre mediante retirada de ingressos pelo site ou bilheteria. As famílias podem participar de diversas atrações voltadas para crianças e adultos, promovendo aprendizado por meio da diversão e desconexão das telas eletrônicas.



