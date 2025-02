SESI Lab tem programação gratuita para crianças e bebês até fevereiro

O Festival Brinca Mais no SESI Lab oferece uma programação gratuita para crianças até o dia 2 de fevereiro. As atividades incluem teatro, sessões de cinema e oficinas para crianças e bebês. “A programação acontece semanalmente com diversas opções para famílias,” destaca Carolina Vilas Boas, coordenadora de exposições e ações culturais do SESI Lab. Os ingressos podem ser retirados no site Sympla ou na bilheteria do local.