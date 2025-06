Shows e prêmios: administrador do Itapoã (DF) fala sobre Record nas Cidades

O administrador Dilson Bulhões anunciou que Record nas Cidades ocorrerá pela primeira vez no Itapoã (DF), no próximo sábado (28). O evento terá início às 9h. "Vocês estão dando um presente para a nossa cidade", afirmou Bullhões, destacando a importância do evento.



Ele convidou a população do Itapoã e regiões próximas a participar e concorrer aos prêmios disponíveis, e ressaltou melhorias recentes na infraestrutura local, como o viaduto e a rodoviária, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.



