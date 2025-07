Sistema digital de pagamento no transporte completa um ano de implementação no DF

O sistema digital de pagamento no transporte público do Distrito Federal completou um ano. Iniciado com 52 linhas, agora se estende a todas as 931 linhas operacionais. Os cartões mobilidade são os mais utilizados, representando 49% dos pagamentos, seguidos pelo vale transporte (32%) e cartões bancários (11%).



A integração tarifária permite até três embarques em um intervalo de três horas por R$ 5,50. A possibilidade de adquirir cartões em 148 pontos de venda ou online facilita o acesso. Implementação trouxe mais segurança, reduzindo o risco de roubos nos ônibus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!