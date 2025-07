'Só queria proteger meu filho', diz motorista agredido por policiais em abordagem em Brasília

Um motorista foi abordado e preso por policiais civis na Asa Norte, em Brasília, após ser fechado por um carro preto não identificado. Em sua versão, ele descreve o momento em que o carro o perseguia de forma agressiva, o que fez com que ele procurasse um local seguro para parar.



Durante a confusão, ele estava com seu filho de cinco anos dentro do veículo. "Eu só queria proteger meu filho, não sabia quem estava me perseguindo", afirmou. Ao parar, os policiais se identificaram e realizaram uma abordagem agressiva, apesar dos pedidos e alertas sobre a presença da criança. Enquanto detido, ele ficou sem informações sobre o bem-estar do menino.



O caso ganhou repercussão e levantou questões sobre o procedimento policial. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, classificou a situação como abuso de autoridade. Os policiais envolvidos foram afastados das ruas devido à repercussão do caso. O Ministério Público iniciou uma investigação sobre o incidente.



