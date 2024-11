Sol Nascente e Ceilândia recebem nova linha de ônibus nesta segunda-feira

Os moradores de Sol Nascente e P Sul, em Ceilândia, contarão com mais linhas de ônibus a partir desta segunda-feira (21). A linha 933.7 deve atender os passageiros que desejam chegar no Rancho Preguiça, localizado no trecho 1 de Sol Nascente. A nova frota vai passar por diversas localidades em seis viagens diárias, com tarifa de R$ 2,70.