Suspeito de aplicar golpe do falso aluguel fez pelo menos dez vítimas no DF

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de estelionato no Distrito Federal. Ele oferecia chácaras para eventos nas redes sociais e plataformas de vendas, exigindo um pagamento antecipado para a reserva. Após receber o valor, ele desaparecia, deixando pelo menos dez vítimas sem respostas. A investigação começou em Brazlândia e revelou o uso de contas bancárias de laranjas para dificultar o rastreamento do dinheiro. O suspeito já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de fraude.



