DF Legal realiza operação de derrubada de casas em área irregular do Gama (DF)

Autoridades afirmam que o monitoramento foi feito por meio de imagens satélites para identificar novas ocupações

Balanço Geral DF

A operação do DF Legal ocorre na região da Ponte Alta, no Gama. O trabalho envolve georreferenciamento e imagens por satélite que identificaram um parcelamento irregular. A Polícia Militar auxilia na ação enquanto caminhões do DF Legal estão presentes no local. Construções irregulares estão sendo derrubadas e a área é cercada com postes instalados ilegalmente.

Autoridades afirmam que o monitoramento foi feito por meio de imagens satélites para identificar novas ocupações. Alexandre Sena, subsecretário de operações do DF Legal, explicou que a área foi identificada por imagens recém-analisadas, e estão em processo de desconstituição do parcelamento.

