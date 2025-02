Suspeito de assalto é preso após se esconder de policiais em guarda-roupas

Um homem foi preso após ser encontrado escondido em um guarda-roupas em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O homem é suspeito de roubo de celular e foi identificado por policiais do Grupo Especial de Investigação Criminal e a Guarda Municipal.



No local, ele foi encontrado enrolado em um cobertor dentro do móvel. Sem resistência, ele revelou o local do celular roubado. O suspeito, identificado como PH, já possui várias passagens pela polícia por crimes como roubos e furtos.