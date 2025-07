Suspeito de deixar seis feridos em tiroteio no Entorno do DF é preso

Um ataque a tiros durante um evento de som automotivo em Luziânia, Entorno do DF, resultou em seis pessoas baleadas. O atirador fugiu do local e após ser identificado, foi localizado e preso.



A Polícia Militar informou que o crime pode ter motivações passionais. A vítima mais grave foi levada para o hospital de urgências de Goiânia. Outras cinco vítimas foram encaminhadas à UPA local e todas estão fora de risco.



